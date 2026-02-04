De Zerbi si riscatta in Coppa di Francia, ma guarda già al PSG: “I più forti d’Europa. Ma possiamo batterli”

04/02/2026 | 11:20:51

Il Marsiglia ha ottenuto un importante successo in Coppa di Francia, riscattando un periodo negativo tra campionato e Champions, con l’eliminazione dalle 24.

Il tecnico italiano, Roberto De Zerbi, si proietta già al classico del prossimo weekend contro il PSG: “Credo che il PSG sia la squadra più forte d’Europa… Dobbiamo scendere in campo con la stessa fame e mostrare più qualità. Ci serve l’ambizione di vincere a Parigi”. E sul successo: “Sono contento della reazione e della concentrazione… Il Rennes è forte, ma non ha mai tirato in porta. Spero di trovare continuità”.

Anche il rapporto con i tifosi resta centrale: “I loro striscioni riflettevano la verità… Se si lamentano della mancanza di coerenza, hanno ragione”.

Foto: Instagram Marsiglia