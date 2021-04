De Zerbi: “Se le Asl di Milano e Torino bloccano le partite, per quale motivo discutere la nostra scelta?”

Nel post partita di Sassuolo-Roma, De Zerbi tecnico dei neroverdi ha così difeso la scelta della società di non rischiare i rientranti dalle nazionali dopo i diversi casi di positività: “Noi abbiamo agito secondo coscienza. Non voglio discutere su cosa fanno gli altri, ma trovo assurdo che si sia contestato questo: solo nel calcio…Lo avevamo fatto in passato con Defrel e altri giocatori in contatto con positivi. Ci sono Asl, a Milano e Torino, che rinviano le partite per 4-5 casi, noi prendiamo una decisione giusta e passiamo per quelli che falsiamo il campionato. E io non ci sto”

Foto: Sassuolo Twitter