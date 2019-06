De Zerbi: “Scegliere di restare al Sassuolo non è stato difficile. Su Sensi e Totti…”

Il tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerbi, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, affrontando diversi temi importanti: “Sensi? Ovviamente saremmo tutti contenti se rimanesse, ma allo stesso tempo se non dovesse restare vorrebbe dire che un nostro giocatore va a migliorarsi in una grande squadra. Non mi preoccupo quando i giocatori forti vanno via, bisogna essere bravi a sostituirli. Restare al Sassuolo per me non è stato difficile, non è stato un sacrificio ma una scelta naturale. L’idea è quella di migliorare il livello della rosa”.

Il tecnico neroverde si è poi soffermato sull’addio tra Francesco Totti e la Roma: “Mi dispiace per lui. Sono un estimatore del Totti calciatore e non solo. E’ triste vederlo andare via da casa sua. Mi ha fatto piacere sentirlo parlare con il cuore in mano. Forse dovremmo riportare un po’ di passione nel calcio”.

Foto: twitter ufficiale Sassuolo