De Zerbi: “Uno scambio tra Locatelli e Tonali? Il mio gruppo non si tocca”

Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo è intervenuto ai microfoni di Sportitalia. Queste le parole del tecnico della squadra emiliana: “Il mercato? Quello che chiedo è avere in salute tutta la rosa. Se tutti sono in condizione ottimale non ho bisogno di niente. Devo valutare chi è tornato da infortuni più complessi, poi vediamo cosa può servire. Ogni tanto abbiamo vuoti di concentrazione e prendiamo gol, come quello di Keita o quello di Leao. Dobbiamo eliminare questi blackout. Vantaggi di giocare costruendo dal basso? Più ti abbassi più richiami la pressione avversaria e poi hai vantaggi per andare a far gol. Non per essere belli o alla moda, se sei bravo ad uscire tante situazioni si trasformano in occasioni da gol. Se siamo in superiorità numerica facciamo così, altrimenti ci spostiamo in avanti. Un giorno sulla panchina del Napoli? Ora penso solo al Sassuolo. Se mi proponessero uno scambio Tonali-Locatelli? Il mio gruppo è forte così e non si tocca. Quando mi chiedono della crescita di Locatelli, c’è il merito mio e dello staff ma c’è quello della società e del gruppo storico del Sassuolo. Non era così scontato che si calasse così bene nella realtà. Scamacca? È capitato con attaccanti molto forti, avremmo potuto tenerlo ma abbiamo scelto di farlo andar via. È un giocatore molto forte, tecnico e forte fisicamente, completo. Un offerta da 9 milioni dallo Spartak Mosca prima di Natale? Non mettetemi in difficoltà, non è questione economica o di squadra: ad anno in corso non esiste lasciare il posto in cui mi trovo. Non ho neanche ascoltato, non c’era la possibilità. Io in un’altra piazza? C’è tempo per tutto, anche per andare via in futuro ma non è scontato che dopo 2-3 anni uno debba andar via. Ho ancora entusiasmo, andarmene non è nella mia testa. Poi a fine anno vediamo come abbiamo finito“.

