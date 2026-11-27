De Zerbi: “Savinho starà fuori anche per le partite del periodo natalizio. Mudryk? E’ ancora indisponibile”

27/11/2026 | 20:00:33

Le parole di De Zerbi in conferenza stampa sul tema infortunati: “Tosin ha iniziato oggi con noi. Come sta? Domani analizzeremo la situazione. Lucas Bergvall è malato; non so se sarà disponibile per giocare o meno. Mudryk è ancora fuori. Savinho forse salterà anche le partite del periodo natalizio? Sì, purtroppo credo di sì. È una situazione difficile da accettare. È un bravo ragazzo e sta soffrendo per questo nuovo infortunio, ma fa parte del calcio”.

foto x spurs