De Zerbi ritrova lo Shakhtar in Turchia: possibile tour di amichevoli in favore della popolazione ucraina

Quarantaquattro giorni fa Roberto De Zerbi viveva forse le ore più difficili della sua vita, risvegliandosi in una Kiev in guerra dopo l’inizio delle operazioni belliche da parte della Russia. Poco dopo il tecnico dello Shakhtar Donetsk riuscì a fuggire dalla città rientrando in Italia, ma stando a quanto riportato dall’Ansa, oggi sarebbe pronto per tornare in Turchia riprendendo contatto con alcuni calciatori della squadra.

L’agenzia di stampa riferisce infatti come tutti i giocatori ucraini dello Shakhtar, compreso qualche giovane della Under 19 e forse qualche altro calciatore tesserato per altri club, si ritroveranno in Turchia per iniziare la preparazione in vista di un possibile tour europeo di amichevoli benefiche in favore della popolazione ucraina.

Foto: Twitter Shakhtar