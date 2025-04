De Zerbi: “Ritiro in Italia? Non è una punizione, i giocatori sono contenti”

Vittoria importante per il Marsiglia, che travolge il Brest per 4-1 e si riprende la seconda piazza in Ligue 1. Roberto De Zerbi ha commentato il successo ai microfoni di DAZN Francia, soffermandosi anche sul ritiro a Roma per preparare la sfida: “Un ritorno in Italia? Martedì lavoreremo, per stare insieme. Non è una punizione. I giocatori sono contenti… avete mai visto Mason Greenwood lavorare così come oggi? Bisogna dare merito ai giocatori. A volte si perdono punti per atteggiamenti sbagliati, ma non perché non siano bravi ragazzi”.

Foto: Instagram Marsiglia