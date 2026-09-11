De Zerbi: “Richarlison? So cosa il club ha fatto per lui, il suo futuro non è compito mio”

11/09/2026 | 16:50:14

Roberto De Zerbi ha parlato così in conferenza stampa del possibile addio di Richarlison: “Non lo so. Non è compito mio. Tutto quello che posso dire è che so cosa il club ha fatto per Richarlison e cosa Richarlison ha fatto per il club negli ultimi mesi. Modryk? Si è trattato di un infortunio stupido, purtroppo. Giocando senza contrasti, senza movimenti diversi e ha sentito dolore alla caviglia e poi dopo due giorni, ha fatto i controlli medici e abbiamo saputo”.

foto x tottenham