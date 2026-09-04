De Zerbi: “Richarlison ha deciso da solo di andare via, era chiaro da inizio preparazione”

04/09/2026 | 16:50:37

De Zerbi ha parlato in conferenza stampa soffermandosi sulla situazione Richarlison e non solo: “Richarlison ha deciso tutto da solo. Ha parlato con me all’inizio della preparazione e mi ha detto quale fosse la sua idea, il suo desiderio: voleva andare via. Alla fine siamo andati a prendere un altro attaccante e, come ho detto all’inizio della pre-season, voglio tenere soltanto i giocatori che vogliono restare qui con orgoglio e con la giusta passione. Per quanto riguarda gli altri problemi, non sono affari miei: è il lavoro del club. Non posso dire nulla perché non ho deciso niente. Il messaggio di Richarlison fin dall’inizio della preparazione è stato chiaro”.

foto x tottenham