De Zerbi: “Questa vittoria è più bella di un 4-0. Locatelli? Unico, ma con noi resterà poco”

Queste le parole di Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, ai microfoni di Sky Sport dopo il successo in rimonta contro il Torino: “Siamo contenti perché abbiamo vinto una partita meritando. Nelle altre gare che abbiamo perso avevamo qualcosa da recriminare e quindi la tensione c’era. Questa vittoria è ancora più bella di un 3-0 o 4-0: il calcio è estetica e passaggio ma anche sangue agli occhi. Locatelli? Il fatto di inserirsi ma allo stesso tempo di costruire gioco fa di lui un giocatore unico. Oggi mi ha fatto molto piacere leggere che Mancini lo stia apprezzando. Ma con noi starà poco purtroppo. Boga? Ha fatto gol e assist e abbiamo vinto la partita. Senza quelli un allenatore fa poco. A Boga, per portarlo a fare l’uno contro uno, dobbiamo dare la palla in un certo modo”, ha chiuso De Zerbi.

Foto: Twitter ufficiale Sassuolo