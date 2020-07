De Zerbi quattro su quattro: il suo Sassuolo è un coro bellissimo

Quattro vittorie nelle ultime quattro partite, il Sassuolo è un coro bellissimo. Musica di Roberto De Zerbi ha, ancora una volta, confermato di essere l’allenatore del presente e del futuro. Noi pensiamo sempre che i tecnici di talento debbano dare una traccia di gioco, a prescindere dall’avversario, non snaturandosi e lasciando il marchio di fabbrica. La coerenza di De Zerbi è questa: 4-3-3 nei secoli dei secoli, con assaggi improvvisi di difesa a tre, movimenti perfetti negli ultimi 30 metri, palle-gol che fioccano e tutti coinvolti.

Anche quando decide di cambiare gran parte della formazione, com’è avvenuto ieri all’Olimpico in casa della Lazio, il Sassuolo non si snatura e riesce a garantire la stessa qualità, i medesimi movimenti, uno spettacolo per gli occhi e non solo. De Zerbi ha deciso di restare almeno per un’altra stagione a Sassuolo e l’ha fatto perché sente di poter crescere ancora con questa squadra. Un coro bellissimo.

Foto: Twitter ufficiale Sassuolo