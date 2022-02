De Zerbi: “Quasi a casa, ma saremo felici solo quando il popolo ucraino sarà libero”

Dopo la grande paura degli ultimi giorni, Roberto De Zerbi può finalmente tirare un sospiro di sollievo. L’allenatore italiano si trovava infatti a Kiev nella giornata di giovedì, quando è scoppiato il conflitto fra Russia e Ucraina, intento a preparare quella che sarebbe stata la ripresa del campionato con il suo Shakhtar Donetsk. Grazie anche all’intervento della UEFA, ora è riuscito a lasciare il paese per riparare in Romania, da dove partirà poi alla volta dell’Italia.

Prima di rientrare, però, ha voluto lanciare un messaggio per il popolo ucraino attraverso i canali ufficiai dello Shakhtar: “Siamo quasi tornati a casa. Siamo contenti perché torniamo nel nostro paese ad abbracciare le nostre famiglie. Ma non saremo mai felici fin quando i nostri giocatori ucraini, i nostri amici e tutto il popolo ucraino, un grande popolo orgoglioso, sarà libero come noi. Stop alla guerra subito”.

Foto: Twitter Shakhtar Donetsk