De Zerbi: “Quando Benatia lascerà l’OM me ne andrò anche io”

12/01/2026 | 22:00:46

De Zerbi interviene in conferenza stampa e lancia l’allarme in casa Marsiglia, le parole del tecnico sul futuro:”Medhi Benatia ama l’OM. Il giorno in cui se ne andrà, me ne andrò anch’io. Non perché non possa lavorare senza di lui – l’ho già fatto – ma per coerenza. Sono qui perché Benatia mi ha chiamato. So dare la mia parola e mantenerla nella buona e nella cattiva sorte”. Il messaggio è netto: se Benatia dovesse lasciare Marsiglia, anche De Zerbi saluterebbe l’OM “al 100%.

Foto: Instagram Marsiglia