De Zerbi: “Punto importante e meritato. Rinnovo? Non ho tempo per pensarci”

Queste le parole di Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio a reti bianche di San Siro contro il Milan: “I rossoneri erano in buona condizione, il punto conquistato oggi è molto importante, oltre a essere meritato. Qualche occasione importante l’abbiamo avuta anche noi, abbiamo sprecato tante ripartenze. La seconda parte di gara è stata di sofferenza, nella prima a tratti siamo stati costantemente nella metà campo del Milan. Berardi? E’ molto generoso, lui spesso aiuta, così come fa Boga. E’ predisposto a correre, più corre più migliora le sue prestazioni. Il rinnovo? Cerco di fare il mio lavoro al meglio. In classifica siamo un po’ sotto, non ho tempo di pensare al rinnovo. Se, e quando la società lo vorrà, ascolterò perché gli sono molto riconoscente, mi hanno dato l’opportunità di allenare questa grande squadra con tanti giocatori di talento”, ha chiuso De Zerbi.

Foto: Twitter ufficiale Sassuolo