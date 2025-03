De Zerbi punge Greenwood: “Deve fare di più, quello che sta facendo non basta”

Intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida del Lens, il tecnico del Olympique Lione, Roberto De Zerbi, ha così parlato di Mason Greenwood: “Deve fare di più, perché quello che sta facendo non ci basta. Se vuole riuscire a mantenere le aspettative di un campione, deve essere più costante nelle partite, sacrificarsi di più, essere più decisivo, più costante nel fare la differenza”.

Foto: Instagram Marsiglia