De Zerbi, prima vittoria: il Tottenham batte il Wolverhampton ma resta terz’ultimo
25/04/2026 | 18:35:35
Primo successo per De Zerbi sulla panchina del Tottenham. La 34ª giornata di Premier League vede il ritorno alla vittoria del Tottenham (la prima del 2026), che non riesce però ad abbandonare la zona retrocessione. L’1-0 con cui Palhinha abbatte il Wolverhampton serve solo a regalare il primo successo a Roberto De Zerbi, visto che il 2-1 del West Ham sull’Everton condanna, almeno per adesso, gli Spurs al terzultimo posto.
foto x tottenham