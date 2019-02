De Zerbi: “Poteva starci il rigore per noi. Sarebbe stata una gara diversa se…”

Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta casalinga contro la Juve: “Le occasioni? Sarebbe stata una partita diversa se avessimo concretizzato, magari avremmo perso ugualmente ma sarebbe stato diverso. Contro squadre del genere, se non concretizzi certe occasioni, diventa tutto più difficile. Il primo gol parte da un errore nostro, non del portiere bensì nel comando del gioco da parte dei due centrali. L’episodio Szczesny-Djuricic? Mazzoleni è un arbitro bravo, avrà visto bene… Il rigore, rivedendolo bene, poteva anche starci, ma non voglio fare polemiche. Locatelli? Tra due o tre anni me lo immagino un giocatore importante, da Champions League e da squadra che si gioca lo scudetto. Sono contento della sua crescita, ma chiedo di più da lui”, ha concluso De Zerbi.

Foto: Twitter ufficiale Sassuolo