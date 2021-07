De Zerbi: “La Juve con Pjanic e Locatelli può fare un grande salto di qualità”

Ospite di Sportitalia, Roberto De Zerbi, tecnico dello Shakhtar Donetsk, ha parlato anche della nuova Juventus di Max Allegri.

Ecco le sue parole: “Allegri ha sempre basato tanto delle sue squadre sul centrocampo, quindi se vuole sia Pjanic che Locatelli è per farli giocare assieme e perchè ha ritenuto necessario probabilmente andare ad intervenire in quel reparto. Dove giocheranno? I giocatori forti sanno giocare in tutte le posizioni, sanno giocare con giocatori altrettanto forti. Hanno tecnica, qualità e possono far fare un salto di livello alla Juve che vuole tornare a vincere il campionato e proverà a far bene in Champions”.

Foto: Twitter Shakhtar