De Zerbi: “Per l’anno prossimo forse perderemo Caciedo e Mac Allister. Mitoma e Estupinan la soluzione migliore è restare con noi”

Roberto De Zerbi, allenatore del Brighton, ha parlato a Sky Sports dopo la grande vittoria in casa dell’Arsenal.

Queste le sue parole: “Sicuramente perderemo alcuni giocatori, forse Caciedo, forse Mac Allister. Dobbiamo essere pronti a comprare altri buoni giocatori. Per Mitoma e Estupinan la soluzione migliore è restare con noi. Non so se sono pronti a giocare con grandi squadre. Devi essere pronto nella testa e possiamo offrire loro il possibilità di migliorare”.

