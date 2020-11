De Zerbi: “Per diventare grandi bisogna anche affrontare giornate come questa”

Il tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerbi ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta contro l’Inter:

“Se fissiamo un obiettivo sbagliamo. Sorpassare una delle prime sette significherebbe che una di loro buca la stagione e che noi facciamo tutte le cose per bene. Una battuta d’arresto ci sta. Per diventare grandi bisogna anche cadere e passare giornate come questa”.

