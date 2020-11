De Zerbi: “Oggi Locatelli è il miglior centrocampista italiano. Meglio di Wijnaldum”

Nella lunga intervista rilasciata a Repubblica (qui per leggere alcuni suoi passaggi), Roberto De Zerbi ha parlato anche del centrocampista Manuel Locatelli.

Per il tecnico, l’ex Milan è attualmente il miglior centrocampista in Italia: “Manuel Locatelli? Ha avuto una crescita esponenziale strepitosa, è pronto per giocare ad alti livelli e prendersi la Nazionale per mano. L’ho visto contro l’Olanda, ha sovrastato Wijnaldum, uno che ha vinto una Champions e una Premier con il Liverpool. In questo momento è il miglior centrocampista che c’è in Italia e ha ancora ampi margini di crescita”.

