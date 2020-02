De Zerbi: “Oggi ci è venuto tutto bene. Adesso dobbiamo dimostrare chi siamo”

Queste le dichiarazioni di Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ai microfoni di DAZN dopo la vittoria casalinga per 4-2 contro la Roma: “Oggi c’è venuto tutto bene. Quando rubiamo palla, basti vedere i gol con la Spal, andiamo subito in avanti. Quando c’è da forzare in avanti va fatto. La fase difensiva è stata fatta con attenzione e applicazione. Rispettiamo tantissimo la Roma, la fortuna per il nostro movimento è che un allenatore come Fonseca sia arrivato in Italia. Quando avevamo la palla non volevamo passare il tempo ma determinare la partita. Oggi siamo stati una squadra completa. Abbiamo fatto con più attenzione le cose e poi si vedono i risultati. Ora dobbiamo dimostrare chi siamo. Questa squadra, se alza le richieste verso se stessa, non ha limiti”, ha chiuso De Zerbi.

Foto: Twitter ufficiale Sassuolo