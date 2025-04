De Zerbi: “Non vivo per il secondo posto. E i soldi non mi cambiano la vita”

Roberto De Zerbi si è sfogato dopo le tre sconfitte consecutive che hanno messo a rischio il piazzamento dell’Olympique Marsiglia per la prossima Champions. “Io non vivo per il secondo posto e neanche per la vittoria. Io voglio riuscire a dare a chi alleno, e sono sempre riuscito, qualcosa che va oltre il risultato. Non sono venuto a Marsiglia per il secondo posto, per il terzo o il quarto, per niente. Sono venuto qui per non vedere l’ora di entrare e giocare in questo stadio e far cadere lo stadio, solo per questo. I soldi non mi cambiano la vita, mi cambia la vita sentirmi gratificato tutti i giorni per quello che faccio. In caso contrario vado via, lascio i soldi sul banco, il cervello e tutto. Io metto la mano sul fuoco sui miei giocatori, è colpa mia se non riesco a tirare fuori le loro qualità”.

Foto: sito Marsiglia