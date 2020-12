De Zerbi: “Non stiamo giocando bene, ma oggi poca voglia di vincere la partita. Per restare in alto serve di più”

Il tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerbi, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo lo 0-0 ottenuto contro la Roma:

“Non sono contento, abbiamo avuto troppa poca voglia di vincere la partita. Non stiamo giocando bene e i giocatori forti che abbiamo fuori non possono essere un alibi, anche se sono molto importanti. Oggi non parlo del risultato, ma della poca convinzione di andare a prenderci i tre punti. Se vogliamo restare in alto dobbiamo cercare la vittoria con più forza”.

Foto: Twitter Sassuolo ufficiale