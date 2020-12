De Zerbi: “Non siamo brillanti come prima. Il Benevento non va sottovalutato”

In conferenza stampa pre-partita, ha parlato, in vista di Sassuolo-Benevento, il tecnico Roberto De Zerbi.

Queste le sue parole: “Ripartiamo da una buona prova con la Roma. La partita bisogna dividerla in primo e secondo tempo, prima dell’espulsione e dopo l’espulsione. In 11 contro 11 abbiamo fatto benissimo e avremmo meritato anche il vantaggio, dopo non mi è piaciuta la squadra. Un uomo in più ci siamo disuniti, pensando di poter vincere facilmente. Cercavamo probabilmente di fare qualcosa in più e ci è riuscito male, questa è stata la mia valutazione a caldo che confermo a distanza di qualche giorno. Non siamo brillantissimi come ottobre e inizio novembre, ci può anche stare. Stiamo centellinando le energie”.

Sul Benevento: “Non sarà mai un avversario, non sarà mai un nemico. Sono riconoscente a quanto mi ha dato il Benevento. Dal presidente in primis e alla sua famiglia, dal direttore Foggia, a tutte le persone che hanno trattato me e il mio staff. Si è rivelata una tappa determinante per la mia carriera. E’ chiaro che domani loro vorranno vincere e io uguale ma mi lega a loro un affetto che va oltre il lavoro e che ci sarà sempre. Non sono una sorpresa, ha vinto il campionato di B a febbraio, con merito. E quest’anno hanno fatto un mercato importante. Pasquale Foggia sa di calcio e ha fatto un mercato importante, con tanti giocatori che si sono andati ad aggiungere a un gruppo che in B non aveva molto a che vedere con la categoria. Oltre a questo ci sono i meriti di Inzaghi perché ha dato un’organizzazione e un’identità forte. E’ una gara difficile, ma non solo con noi, perché il Benevento ha preso punti alla Juve, con la Lazio ha perso immeritatamente e con un risultato più ampio rispetto a quanto detto dal campo”.

Foto: Youtube Sassuolo