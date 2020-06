De Zerbi: “Non ho ancora firmato il rinnovo, lo faremo nei prossimi giorni”

Intervenuto in conferenza stampa alla viglia della gara di domani contro l’Hellas Verona,Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, ha parlato delle voci in merito al suo rinnovo: “Non ci sono segreti, ho sempre detto che avevo la volontà di rimanere. Mi piace allenare questa squadra, abbiamo ancora tanto da migliorare. Non ho ancora firmato, non è ufficiale, lo faremo nei prossimi giorni. Non è cambiato nulla, è importante cosa si vuol fare, non la firma, poi la metteremo più in là. Il Sassuolo mi ha detto che ha piacere a continuare con me, io sono felicissimo di poter continuare ad allenare questa squadra. Sono i giornali che mettono tanto di inchiostro, ma alla fine non c’è stato mai alcun tipo di problema.”

Foto: profilo Twitter ufficiale US Sassuolo