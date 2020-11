De Zerbi: “Non firmo per il quarto posto ma vogliamo l’Europa”

Il tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerbi, ha rilasciato una lunga intervista a La Repubblica. Queste le parole dell’allenatore dei neroverdi: “Se il campionato scorso siamo arrivati ottavi, quest’anno vogliamo conquistare un posto in Europa. Il Sassuolo sta migliorando ancora, ma ha bisogno che almeno una delle prime sette buchi la stagione, perché sono più forti. Non ho paura a dichiarare le mie ambizioni. Boga è arrivato che non sapeva relazionarsi né con i compagni né con la porta, ma quanto a capacità di saltare l’uomo io gli metto davanti Messi e poi… dovrei pensarci. Per me Raspadori se continua così diventerà il centravanti della Nazionale, perché la logica dei grandi club è diversa mentre al Sassuolo puoi dargli tempo. Berardi? Domenico è spiazzante. Il suo caso è comprensibile soltanto conoscendo bene la persona: è un ragazzo genuino, consapevole della sua forza ma anche del fatto che è il suo ambiente a conferirgliela. Questo è un campionato molto anomalo, ma giocando una partita a settimana dobbiamo approfittarne. Diciamo pure che non firmo nulla, nemmeno per il 4° posto. Anche perché mi toglierei tutto il divertimento di una stagione da decifrare. Futuro? Non è detto nulla, potrei restare e giocare in Europa con il Sassuolo, lo trovo molto stimolante.”

Foto: twitter sassuolo