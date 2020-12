De Zerbi: “Non è un momento brillante, non dobbiamo cambiare la nostra identità. Consigli è assente”

Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, ai microfoni del sito ufficiale, ha presentato la gara di domani contro la Roma. Queste le sue parole: “Partita con l’Inter? Non è nulla di nuovo, ha solo ricordato che le partite sono caratterizzate da episodi. L’Inter è una grande squadra, possiamo perdere con l’Inter, ma noi siamo stati troppo poco pericolosi. Non è un momento brillantissimo per questo Sassuolo, non significa però che non possiamo fare risultato contro la Roma. Non siamo in forma, ma dobbiamo stringere i denti cercando di prendere il più possibile, senza cambiare la nostra identità. La classifica al momento è gratificante, è frutto di quello che fai ma ai calciatori ho detto di non guardarla. Quando saremo al pieno delle nostre potenzialità sarà ancora più bello, senza prendere scuse, alibi o scorciatoie. E’ stata una buona settimana eccetto mercoledì che c’è stata la neve. Chiriches non ci sarà, volevo poi precisare che non è stato rischiato con l’Inter, si è fatto male in una posizione diversa dal problema della settimana precedente. Poi perdiamo Consigli per un virus intestinale. Caputo e Defrel sono ancora fuori. La Roma è una grande squadra come l’Inter, resta una squadra forte con calciatori di qualità e con una sua identità. In questo campionato devi giocarti tutte le partite, abbiamo perso punti con squadre che stanno sotto di noi e poi con il Napoli che è più forte abbiamo vinto. Ogni gara ha una storia diversa. Con l’Inter ci è mancato il guizzo, l’intraprendenza di prendersi qualche rischio.”

Foto: twitter uff Sassuolo