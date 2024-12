De Zerbi: “Ne vorrei 4-5 come Rabiot. Gli ho chiesto se ha un fratello”

Roberto De Zerbi pazzo di Adrien Rabiot. L’allenatore del Marsiglia, in conferenza stampa, ha elogiato il centrocampista ex Juventus.

Queste le sue parole: “Ci vorrebbero due, tre, quattro o anche cinque Rabiot. Gli ho chiesto se avesse un fratello come lui, ma mi ha detto che non gioca a calcio”

Poi è tornato serio: “Che segni o meno, per noi resta un giocatore decisivo. Vogliamo che tutti migliorino le statistiche. Per la sua qualità e le sue caratteristiche, Adrien ha questa capacità di segnare. Deve sfruttarla, ma non deve diventare un’ossessione. Gli attaccanti ovviamente devono fare di più, anche Greenwood che ha segnato 10 gol deve puntare a segnarne 20 o 25”.

A proposito di attaccanti, inevitabile la domanda su Wahi: “Ha un problema fisico, non so se sarà disponibile domani. Non è una questione di conoscenza calcistica, anche se forse non l’aveva in passato. È anche una questione di adattamento in un club importante, diverso da quelli in cui ha giocato finora. È un bravo ragazzo, un grande giocatore con un potenziale enorme. Voglio lavorare affinché possa migliorare”.

Foto: twitter Marsiglia