De Zerbi: “Marsiglia più competitivo, ma il mercato non è ancora finito. E’ difficile trovare club come questo”

14/08/2025 | 17:45:09

L’allenatore del Marsiglia Roberto De Zerbi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Rennes, soffermandosi anche sul mercato: “Penso che siamo più competitivi. Quest’anno avremo più partite, dovremo gestire bene i nostri carichi di lavoro per evitare di ritrovarci con altri infortuni. Ma il mercato non è finito, in termini di entrate e uscite. È facile lasciare il Marsiglia ma difficile trovare un posto simile. Sono felice della mia squadra”.

Foto: Instagram Marsiglia