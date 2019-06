De Zerbi: “Mai avuto dubbi sulla mia permanenza al Sassuolo. La Roma…”

Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, ha commentato così le voci sul suo futuro a Sportitalia, al termine del vertice dirigenziale con i neroverdi: “Non ci sono problemi. Non ci sono mai stati dubbi sulla mia permanenza, quindi non capisco il clamore. Fa piacere che ci siano stati interessamenti ma star dietro a tutte le voci non è facile. La verità è che ho sempre programmato la prossima stagione in neroverde. Non so se resterò uno, due o tre anni. Ho sempre dimostrato di fare ciò che dico, mi servono le condizioni per essere me stesso. Se tra un po’ cambieranno le cose. Qualcosa con la Roma c’è stato, come contatto, ma ho detto di avere le idee chiare su quello che voglio fare e non ho altro da aggiungere”, ha chiuso De Zerbi.

Foto: Twitter ufficiale Sassuolo