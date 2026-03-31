De Zerbi: “L’obiettivo è scalare la classifica. Credo nell’ambizione del club”

31/03/2026 | 18:14:01

Roberto De Zerbi, da poco nuovo allenatore del Tottenham, ha parlato ai canali ufficiali del club dopo l’ufficializzazione del suo nuovo incarico.

Queste le sue parole: “Sono felicissimo di entrare a far parte di questo fantastico club calcistico, uno dei più grandi e prestigiosi al mondo. In tutte le mie conversazioni con la dirigenza del Club, la loro ambizione per il futuro è stata chiara: costruire una squadra capace di raggiungere grandi traguardi, e farlo giocando un calcio che entusiasmi e ispiri i nostri tifosi. Sono qui perché credo in questa ambizione e ho firmato un contratto a lungo termine per dare il massimo e contribuire a realizzarla. “La nostra priorità a breve termine è scalare la classifica della Premier League, e questo sarà il nostro obiettivo principale fino al fischio finale dell’ultima partita della stagione. Non vedo l’ora di tornare in campo per gli allenamenti e lavorare con questi giocatori per raggiungere questo traguardo.”

Foto: sito Brighton