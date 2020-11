De Zerbi: “L’Inter non si discute, ma ci metteremo il coraggio”

Roberto De Zerbi ha presentato, ai microfoni di Sky, l’attesa sfida di domani pomeriggio all’Inter: “Sarà una gara ricca di fascino. L’Inter non si discute, è una grande squadra. Il Sassuolo, invece, è una piccola che sta lavorando per farsi spazio tra le grandi. Giocheremo con coraggio, abbiamo voglia di trascorrere un pomeriggio da grande squadra. La scomparsa di Maradona? E’ un momento triste per quella della mia generazione. Sono un privilegiato semplicemente perché ho vissuto nell’epoca di Diego. Avevo il suo poster, lui ha portato la gente a emozionarsi per il calcio, mettendoci la faccia, ha fatto la guerra alla FIFA, quando si è esposto ha avuto sempre ragione. Di lui ho sempre apprezzato una cosa, il fatto di portarsi infanzia e povertà con sé. Maradona rappresentava il tifoso, sapeva emozionare chiunque, non soltanto argentini e napoletani”.

Foto: Twitter Sassuolo