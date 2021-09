De Zerbi: “L’Inter è più forte dello scorso anno, soprattutto di testa”

Roberto De Zerbi, tecnico dello Shakhtar Donetsk, ha parlato così ai microfoni di Sky alla vigilia della sfida all’Inter di domani: “Si fa tutto sott’acqua perché ci gioca ogni tre giorni sempre ma era quello che volevo. Mi sto divertendo perché la squadra è forte, siamo ancora in costruzione ma l’idea di gioco sta cambiando, è diversa da quella dell’anno scorso. Stiamo facendo bene, siamo sulla strada giusta”.

Domani arriva l’Inter

“L’Inter è forte, specie nella testa rispetto a un anno fa. Vincere lo Scudetto è stato determinante per tanti giocatori, almeno per quanto hanno fatto in queste prime partite. Nella condizione e nella consapevolezza secondo me sono più forti dell’anno scorso”.

Però hanno anche perso Hakimi e Lukaku.

“Hakimi e Lukaku sono dei grandissimi ma li hanno anche rimpiazzati”.