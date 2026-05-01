De Zerbi: “La sfida più importante ora è mettere a tacere le voci negative. Abbiamo la qualità per vincere”

01/05/2026 | 18:23:48

Il tecnico del Tottenham, Roberto De Zerbi, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di domenica contro l’Aston Villa. Queste le sue parole:

“Ascoltate, voglio essere chiaro una volta per tutte. La sfida più importante ora è mettere a tacere la voce dentro di noi, dentro i giocatori, dentro lo staff e dentro i tifosi. Questa voce può generare pensieri negativi. Affronteremo una delle migliori squadre in Premier League in questo momento, abbiamo grande rispetto per Emery come allenatore, ma se il Tottenham vincesse a Villa Park non sarebbe un miracolo. Forse perderemo, non lo so, ma abbiamo la qualità per vincere questa partita e non sarebbe un miracolo, quindi penso che dobbiamo essere positivi e avere un po’ di fortuna perché lavoriamo in un grande club”.

Foto: X Spurs