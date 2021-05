De Zerbi: “La Juve è una squadra di campioni ferita. Reagirà in maniera violenta”

L’allenatore del Sassuolo, Roberto De Zerbi, ha parlato così a SassuoloChannel alla vigilia del match con la Juve, valido per la 36a di Serie A:

Sassuolo che è certo dell’ottavo posto ed è in lotta per il settimo.

“Tre anni fa quando siamo arrivati, io con tanti giocatori, il mio staff, Giovanni Rossi che tornava con l’esperienza di Cagliari, il Sassuolo si è salvato a due partite dalla fine, ora a 3 dalla fine il Sassuolo è sicuro dell’ottavo posto con la possibilità di arrivare settimi. E già l’ottavo posto sarebbe importante perché vorrebbe dire essersi confermati rispetto a un anno fa, questo sicuro è un orgoglio per tutti, è merito di tutti, dalla proprietà fino ad arrivare ai giardinieri”.

La Juve?

“Ha campioni e quando un campione viene ferito nell’orgoglio di solito reagisce in maniera violenta la partita successiva e noi sappiamo che la Juve arriverà ancora più determinata domani e la affronteremo con le nostre armi: le qualità individuali perché le abbiamo, l’organizzazione, il gioco, la voglia di arrivare al nostro punto d’arrivo, lo vogliamo tutti in maniera fortissima”.

Infortunati?

“Magnanelli sicuramente no per domani, Boga rientra. Djuricic ha un affaticamento e vediamo. Rientra Marlon, gli altri sono a disposizione. Caputo part-time ancora chiaramente, gli altri stanno bene tutti”.