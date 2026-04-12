De Zerbi ko al debutto con il Tottenham: “Non ci vuole un allenatore, ma un padre o un fratello”

12/04/2026 | 18:19:54

De Zerbi ha parlato alla BBC dopo la sconfitta all’esordio sulla panchina del Tottenham contro il Sunderland per 1-0: “Mi dispiace perché non meritavamo di perdere la partita. Abbiamo giocato una buona partita, forse non abbiamo fatto abbastanza. Non posso dire nulla ai giocatori perché hanno dato il meglio di loro in termini di atteggiamento e spirito. Possiamo giocare meglio di sicuro, però non abbiamo la fiducia per giocare un grande calcio, ma abbiamo fatto quello su cui abbiamo lavorato questa settimana. Posso essere un fratello maggiore per i ragazzi, padre, non hanno bisogno di un allenatore. Non hanno bisogno di migliorare il calcio”.

foto x spurs