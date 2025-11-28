De Zerbi incorona Vermereen: “Ha corso 25 km in due partite, è il mio centrocampista ideale”

28/11/2025 | 18:05:59

Vermereen continua a ben figurare, De Zerbi si è espresso così a riguardo in conferenza stampa: “Non sono inflessibile. È il mio centrocampista ideale per lo stile di gioco che voglio. La gestione dell’allenatore è importante per aiutare il giocatore a progredire, per dargli quello che sta facendo ora e quello che gli mancava prima. Ha corso quasi 25 chilometri in due partite. Ha bisogno di quest’anno a Marsiglia”.

Foto: Instagram Marsiglia

