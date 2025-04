De Zerbi in vista del Monaco: “Sarà decisiva. Spero che saremo pronti a combattere questa battaglia”

In vista della sfida contro il Monaco di questa sera, il tecnico dell’Olympique Marsiglia Roberto De Zerbi ha parlato in conferenza stampa: “È una partita più che importante, addirittura decisiva. Il Monaco ha una squadra molto forte e questa partita sarà difficile per entrambe le squadre. Spero che saremo pronti a combattere questa battaglia, sarà una grande partita. Il sistema difensivo? In questo momento, come potete vedere, non abbiamo molti veri difensori a disposizione, abbiamo giocatori che devono occupare queste posizioni e dobbiamo fare i conti con questo. Kondogbia, Rongier… sono giocatori molto bravi, ma non sono difensori!”.

Poi ha proseguito: “Oggi parleremo di sistemi, ma se volessi giocare una difesa a 4, chi potrei schierare? Come vero difensore ho solo Cornelius. Ecco perché preferisco giocare con una difesa a 3. Nella mia carriera ho sempre giocato con una formazione a 4, ma devo adattarmi alle caratteristiche dei miei giocatori e alla realtà del momento. Gouiri potrà giocare questa partita, ma non so ancora per quanto tempo. Penso che sarà difficile per lui giocare tutta la partita, come Bennacer o Hojbjerg. Per quanto riguarda Faris, la scorsa settimana avevamo bisogno di lui in panchina perché dovevamo recuperare”.

Infine: “Ma evidentemente non è ancora pronto per iniziare una partita. Ha qualità diverse dagli altri profili della rosa, penso che potrà fare la sua parte entro la fine della stagione. Riguardo Amine, ho parlato con lui questa settimana. Ha avuto un lungo infortunio ma al momento si sente bene, può essere importante. Il problema è che al suo posto ci sono Greenwood e Rabiot. Se metto da parte Greenwood, lo allontano dalla porta e deve difendere… La competizione è alta, ecco perché Rowe o Nadir hanno avuto poco tempo di gioco”.

Foto: Instagram Marsiglia