De Zerbi: “Il secondo posto non è casuale. A Napoli non andremo a fare passeggiate”

Il tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerbi, in conferenza stampa ha parlato della gara di domani a Napoli, che vedrà i suoi con molte assenze.

Queste le parole del tecnico: “Tornare al San Paolo è sempre una bella emozione. Arriviamo anche noi da secondi, una gara da giocare al meglio delle nostre armi. Abbiamo tanti assenti, pesanti. Out Toljan e Magnanelli ma anche Haraslin, Djuricic, Caputo e Berardi. Non voglio che prendiamo scuse e alibi, non voglio che togliamo niente alla voglia di fare una grande partita e risultato perché la squadra è molto forte anche senza questi giocatori. Defrel e Boga, vedremo chi partirà dall’inizio perché non hanno i 90 minuti e c’è qualche possibilità che un centrocampista giochi sulla trequarti ma abbiamo la fortuna. Ho una rosa valida e ampia, non dobbiamo piangerci addosso e non dobbiamo parlare più di tanto delle assenze, dobbiamo pensare a come arrivare a domani sera giusti, rispettando il Napoli che è una grande squadra, partendo per fare il calcio che sappiamo fare, con la voglia di andare a fare risultato”.

Sul Napoli: “E’ una squadra fortissima, ha la squadra per giocarsi fino alla fine anche il primo posto, ma il Napoli non è una questione che deve riguardare noi. Noi dobbiamo pensare a cosa possiamo determinare noi, sapendo che il Napoli è forte e ha meritato quanto ottenuto sul campo. Noi siamo una squadra forte, non come il Napoli ma possiamo mettere in difficoltà chiunque. Dobbiamo riservare l’attenzione a noi stessi, pensando a come giocare e a quello che ci ha contraddistinto in questo momento, un sistema di gioco collaudato e se qualcuno giocherà in posizioni diverse lo interpreterà in posizioni diverse, sapendo quello che richiede quella posizione”.

Foto: Twitter Sassuolo