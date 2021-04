De Zerbi: “Il mio futuro a Sassuolo? Non c’entra la posizione finale, far meglio di quest’anno è complicato”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, Roberto De Zerbi ha parlato della partita vinta contro la Sampdoria e del suo futuro al Sassuolo: “Oggi non siamo stati bellissimi, ma è una grande vittoria. Non eravamo brillanti fisicamente, ci siamo portati dietro la vittoria di Milano. Non eravamo i soliti, per questo la ritengo una grandissima vittoria. iamo a -3 dalla Roma, abbiamo fatto un punto in più dello scorso anno e mancano cinque partite… Se il campionato 2019/20 era straordinario, figuriamoci questo. Il futuro? Io metto avanti a tutto i rapporti, non la classifica. Quello che l’ambiente mi ha dato, la società mi ha dato. Far meglio di quello che stiamo facendo quest’anno è complicato, ma vi assicuro che la scelta non è da fare in base alla posizione finale. Non ci dormo la notte per il Sassuolo, per capire cosa devo fare. A volte ho scelto di pancia, questo invece è un discorso un po’ più complesso”.

Foto: Twitter Sassuolo