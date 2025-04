De Zerbi: “Il Milan? Io voglio restare all’OM. Falso dire che ho la squadra contro”

Dopo le grandi polemiche dei giorni scorsi, Roberto De Zerbi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Tolosa. E tra le altre cose ha ribadito un concetto: “Io al Milan? Non ho parlato con nessuno. Voglio restare qui”. L’allenatore bresciano ha aggiunto: “Sono molto felice di essere l’allenatore dell’OM, adoro le sfide e le polemiche fanno parte del gioco. Ho vissuto una settimana difficile, il mio compito è tirare fuori il meglio dai miei giocatori. A Parigi ero orgoglioso di loro, è frustrante quando si perde senza aver dato il massimo, ma il mio atteggiamento è rivolto al bene del club e nel rispetto di tutti. Quanto accaduto in settimana è normale, sono dinamiche di ogni spogliatoio. Sarò sempre al fianco dei calciatori. Le sconfitte sono responsabilità mia, ma chiedo a loro di dare il massimo. Dire che i calciatori sono contro di me è semplicemente falso. Ci siamo allenati alle 5 del mattinoper tre giorni consecutivi, non si trattava di una punizione. Ho scelto di espormi, consapevole del rischio che corro. Perché nessun allenatore rimane all’OM per più di due anni? Ciò che accade mi spinge a restare per tre, quattro e persino cinque anni, amo le sfide e le polemiche”.

Foto: sito Marsiglia