De Zerbi: «I complimenti? Se non ti teme nessuno dopo 3 anni, si è sbagliato qualcosa»

Roberto De Zerbi si gode i complimenti che da mesi riceve per la sua squadra. «Questa è una gratificazione – ha detto – perché se non ti teme nessuno dopo tre anni di lavoro vuol dire che qualcosa è andato per il verso sbagliato. Se abbiamo ottenuto la stima degli avversari vuol dire che abbiamo fatto bene ma non dobbiamo pensare di essere più bravi di quello che siamo. Un altro aspetto importante è essere consapevoli di quello che siamo diventati, perché siamo diventati una squadra forte, e allo stesso tempo dobbiamo sapere da dove siamo partiti e delle scoppole che abbiamo preso durante il percorso». Il suo Sassuolo affronterà il Crotone per il terzo turno di campionato Rientrerà Raspadori, mentre saranno ancora assenti Rogerio, Magnanelli, Boga e Romagna. «Non dobbiamo lasciare nulla per strada. Il Crotone si difende basso per poi ripartire e noi dovremo essere bravi a fare la nostra gara. Questa partita vale doppio: non determina il campionato ma lo incanala».

Foto: Sassuolo Youtube