De Zerbi: “Ho scelto il Marsiglia per battere il PSG. Rappresentano il potere e non mi piace”

23/09/2025 | 13:00:57

Roberto De Zerbi, allenatore del Marsiglia, ha parlato dopo il successo per 1-0 del suo Marsiglia sulla squadra di Luis Enrique, grazie a un gol di Aguerd.

Queste le sue parole: “Ho detto al presidente del Marsiglia, Longoria, che uno dei motivi per i quali ho scelto di allenare l’Olympique e’ battere il PSG: rappresenta il potere e l’autorità, sono i piu’ forti. E questo non mi piace. Abbiamo vinto meritatamente contro una squadra che sta segnando la sua epoca, come il Milan di Arrigo Sacchi o il Barcellona di Guardiola. Questa squadra gioca un calcio diverso, e questo rende la prestazione dei miei giocatori ancora più preziosa – ha poi spiegato il tecnico italiano – È uno dei giorni migliori da quando sono arrivato, ovviamente. Sono venuto all’OM per il Vélodrome e per battere il PSG. È un club che rappresenta la potenza, la squadra che vince da anni e per gli altri è quasi impossibile competere. Non lo accetto.”

