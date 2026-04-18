De Zerbi: “Ho detto ai giocatori del Tottenham di seguirmi, dobbiamo cambiare mentalità”

18/04/2026 | 22:22:21

De Zerbi ha parlato a Sky Sports dopo il pareggio tra Tottenham e Brighton: “Mi dispiace per il risultato, per i giocatori perché stanno soffrendo troppo. Oggi meritavamo di vincere la partita contro un grande Brighton. Ho detto ai ragazzi di essere forti, di seguirmi sempre perché voglio aiutarli. Possono cambiare mentalità perché questa è la cosa più importante. Ora è troppo facile pensare in modo negativo, ma dobbiamo concentrarci su questa prestazione e lavorare per trovare le condizioni per vincere di nuovo”.

foto x spurs