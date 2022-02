De Zerbi ha lasciato l’Ucraina: decisivo l’intervento di Ceferin

Roberto De Zerbi ha lasciato l’Ucraina. Come scrivevamo ieri, l’ex allenatore del Sassuolo ha atteso che i suoi calciatori fossero in salvo prima di lasciare il paese in treno insieme al suo staff, composto da 8 persone. Nella vicenda ha avuto un ruolo decisivo anche il presidente dell’UEFA Alexander Ceferin, che ha facilitato le operazioni del caso e si è tenuto costantemente in aggiornamento, come riportato da Sportitalia.

Foto: Twitter Shakhtar