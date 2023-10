De Zerbi: “Guardiola è il migliore al mondo. Spesso mi elogia, mi mette in imbarazzo”

Roberto De Zerbi allenatore del Brighton, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Manchester City.

Queste le sue parole: “Pep è il miglior allenatore al mondo, è un riferimento non solo per me ma credo per tutti i tecnici. Sono felice quando parla di me, sono in una situazione difficile, un po’ imbarazzato. Lavoreremo per migliorare, la squadra non è ancora una big, lavoreremo con passione ma sappiamo che siamo il Brighton e dobbiamo fare tanto perché la stagione è difficile”.

Foto; twitter Sassuolo