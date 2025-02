De Zerbi: “Gouiri può diventare uno dei migliori attaccanti in Europa. Mi ricorda Higuain”

Roberto De Zerbi, allenatore del Marsiglia, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida tra il suo Olympique Marsiglia e l’Auxerre.

Queste le sue parole: “Gouiri deve lavorare sulla sua autostima. Non è pienamente consapevole della sua forza e delle sue qualità. Sto cercando di prendermene cura. Deve pensare come un numero 9 perché ne ha la capacità. Mi ricorda i grandi numeri 9 del passato, ha davvero tutto per essere uno dei più grandi centravanti d’Europa. Mi ricorda Gonzalo Higuain nel modo in cui si muove. Il modo in cui fa giocare la squadra…ora deve specializzarsi davanti alla porta”.

Foto: sito Marsiglia