De Zerbi: “Gara ben fatta. Il rigore? A Madrid ce ne hanno fischiato contro uno simile”

05/11/2025 | 23:44:13

Roberto De Zerbi ha parlato ai microfoni di Sky, dopo il match contro l’Atalanta perso per 0-1 e valido per la 4^ giornata della League Phase di Champions.

Queste le sue parole: “Il rigore ? Non so la regola in maniera esatta, ma so che se non la prende con la mano Aubameyang se la trova proprio sul destro. Spiace perché a Madrid abbiamo preso un rigore simile. Abbiamo perso 3 gare in Champions, tutte in modo rocambolesco. L’Atalanta è una squadra forte e abbiamo faticato nei primi 20 minuti, ma brucia perché penso che non meritassimo di perdere”.

Più dispiaciuto per l’episodio o per la prestazione? “Abbiamo tanti infortunati, secondo me abbiamo fatto una grande partita al di là dei primi 20 minuti. L’Atalanta è una squadra forte, esperta e che gioca insieme da tanti anni. Tanti che hanno giocato erano titolari quando hanno vinto l’Europa League”.

Foto: sito Marsiglia