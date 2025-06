De Zerbi: “Futuro? Sto bene a Marsiglia, nessuna chiamata da altri club”

03/06/2025 | 10:28:46

Roberto De Zerbi ha parlato alla stampa a margine della cerimonia per il conferimento della cittadinanza onoraria della città di Foggia: “Il Napoli ha meritato lo scudetto. La Nazionale deve andare ai Mondiali dopo due delusioni. Però non ho visto la finale di Champions League, perché sono stato con mia figlia al concerto di Vasco Rossi a Torino allo stadio Olimpico. Futuro? Sto bene a Marsiglia e non c’è stata alcuna chiamata di altri club”.

Foto: Instagram Marsiglia